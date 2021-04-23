هيئة الكتاب: 60% من المقبلين على شراء تحت 30 عاما (فيديو)

قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب، إن مقولة الشباب لم يعد يقرأ انتهت منذ نحو 8 سنوات، مضيفا أن كل الإحصائيات في معرض الكتاب تشير أن 60% من المقبلين على شراء الكتب تحت 30 عاما.





وأشار "الحاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الكتب الأكثر مبيعا يصل عدد مبيعاتها إلى 50 ألف نسخة من الكتاب، لافتا إلى أن مصر لديها جيل من القراء استطاع أن يرجع مصر إلى الخريطة العالمية وفي مركز متقدم.





وأضاف أنهم يعملون على توسيع الرقعة القرائية، حيث أن وزارة الثقافة تعمل على التواجد في كل ربوع الجمهورية من خلال معارض الكتاب، والأنشطة الثقافية، فضلا على أنه تم العمل على عودة سلسلة كتب الجيب.



