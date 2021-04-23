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هيئة الكتاب: 60% من المقبلين على شراء تحت 30 عاما (فيديو)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 10:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب، إن مقولة الشباب لم يعد يقرأ انتهت منذ نحو 8 سنوات، مضيفا أن كل الإحصائيات في معرض الكتاب تشير أن 60% من المقبلين على شراء الكتب تحت 30 عاما.

وأشار "الحاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الكتب الأكثر مبيعا يصل عدد مبيعاتها إلى 50 ألف نسخة من الكتاب، لافتا إلى أن مصر لديها جيل من القراء استطاع أن يرجع مصر إلى الخريطة العالمية وفي مركز متقدم.

وأضاف أنهم يعملون على توسيع الرقعة القرائية، حيث أن وزارة الثقافة تعمل على التواجد في كل ربوع الجمهورية من خلال معارض الكتاب، والأنشطة الثقافية، فضلا على أنه تم العمل على عودة سلسلة كتب الجيب.

ولفت إلى أنهم اطلقوا مبادرة في احد معارض الكتاب بألا يزيد ثمن الكتاب عن 20 جنيها، ولقت رواجا كبيرا، ولهذا وجهت وزيرة الثقافة بتعميم هذه المبادرة على كل معارض الكتاب أو تخصيص ركن خاص للكتب منخفضة السعر.

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