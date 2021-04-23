تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





ويحتل إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، في حين يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.





ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – بابلو ماري.

خط الوسط: سميث رووي – داني سيبايوس – توماس بارتي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – النني.

خط الهجوم: نيكولاس بيبي.