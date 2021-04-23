Advertisements

تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره إيفرتون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره إيفرتون، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة، في حين يتواجد أرسنال في المركز التاسع برصيد 46 نقطة.

ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: كالوم تشامبرز – روب هولدينج – بابلو ماري.
خط الوسط: سميث رووي – داني سيبايوس – توماس بارتي – جرانيت تشاكا – بوكايو ساكا – النني.
خط الهجوم: نيكولاس بيبي.

أخبار تهمك

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 18 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 19 ساعة

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 15 دقيقة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

10:34 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر