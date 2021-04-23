هيئة الكتاب: المطبوعات السياسية والتاريخية الأكثر مبيعا لدينا (فيديو)

كشف الدكتور هيثم الحاج، رئيس هيئة الكتاب، الذوق العام للقراء في مصر، مشيرا إلى أن كتابات التاريخ والسياسة هى الكتابات الأكثر مبيعا في فائمة كتب هيئة الكتاب.





وأرجع "الحاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، السبب في اهتمام القراء بالإطلاع على الكتب السياسية والتاريخية إلى وجود وعي سياسي شديد خلال الفترة الماضية، ولرغبة الشباب في مواجهة أي تيار متطرف، حيث أنهم يتسلحون بالمعرفة الثقافية والتاريخية.



