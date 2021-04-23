مبروك يعلق على رحيل رمضان صبحي وإكرامي وفتحي إلى بيراميدز

علق فتحي مبروك المدير الفنى السابق للأهلي، على خروج الثلاثي رمضان صبحي وشريف اكرامي واحمد فتحي من الأهلي لبيراميدز في بداية الموسم الحالي.





وقال مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، إن أي لاعب يخرج من منظومة الأهلي لابد أن يندم على هذا القرار، موضحا أن رمضان اخطأ في الرحيل عن الأهلي.





وتابع:" رحيل شريف إكرامي عن الاعلي كان صحيحا بعد ان شعر بالظلم لعدم اشراكه في المباريات لذلك كان لابد ان يخرج من الأهلي من اجل المشاركة في المباريات".





واوضح:" أن احمد فتحي خرج من الأهلي بعد أن نال احترام الجماهير، موضحا ان فتحي من الممكن أنه فكر ماديا كما انه سيشارك بشكل اساسي".





وعن اللاعب الذي يحتاجه الأهلي من اللاعبين الثلاثة، قال:" أن رمضان صبحي من اللاعيبه الذي يحتاجه الأهلي في الوقت الحالي".