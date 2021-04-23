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فوتشفيتش يقود بولز للفوز على هورنيتس في دوري السلة الأمريكي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:11 ص
بوابة الفجر
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سجل نيكولا فوتشفيتش 18 نقطة و16 متابعة ليقود فريقه شيكاغو بولز للفوز على شارلوت هورنيتس 108 / 91 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينتش) ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كوبي وايت وثاديوس يانج 18 نقطة لكل منهما لفريق شيكاغو الذي حقق انتصاره الثالث في آخر أربع مباريات.

فيما سجل ديفونتي جراهام 16 نقطة لفريق شارلوت ، وأضاف ميلز بريدجز 13 نقطة، ولكن هذا لم يجنب الفريق تلقي خسارته السادسة في آخر سبع مباريات.

وفي مباراة أخرى، سجل لوكا دونسيتش 30 نقطة ليقود فريقه دالاس مافريكس للفوز على لوس أنجليس ليكرز  115 / 110.

وشهدت المباراة عودة أنتوني دافيز، لاعب ليكرز بعد غياب استمر لـ30 مباراة للإصابة.

وكانت هذه أول مباراة لديفيز منذ 14 فبراير الماضي، وسجل خلالها أربع نقاط فقط.

وفي بقية المباريات، فاز ميلواكي بكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 124 / 117 ، ونيو أورليانز بيليكانز على أورلاندو ماجيك 135 / 100 .

كما فاز سان أنطونيو سبيرز على ديترويت بيستونز 106 / 91 ، وبوسطن سلتيكس على فينيكس صنز 99 / 86.

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