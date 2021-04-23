أحمد حلمي: أحضر لفيلم جديد من إنتاج "سينرجي"













حل الفنان أحمد حلمي ضيفا على برنامج لأول مرة، الذي تقدمه إيناس الشواف على محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن أهم البدايات في حياته ومشواره الفني.









وتحدث أحمد حلمي حول علاقته بالخطط في حياته الخاصة والمهنية، قائلا إن الخطط دائمة التغير لذا لا يتعامل معها بجدية دائما سواء الصغيرة أو الكبيرة، مشيرا إلى أن خطته الوحيدة في حياته هي عدم تصنيفه في نوع أعمال معين.









وأوضح حلمي في تصريحاته لبرنامج لأول مرة، أنه من النوع الصبور جدا فيما يخص العملية الإبداعية، وينتظر الفكرة التي تلقى إعجابه فترات طويلة دون الشعور بالإحباط أو اليأس.









وعن الانطباعات الأولى، قال حلمي إنها مهمة لكنه لا يعتمد عليها بشكل كبير لأنها خاطئة بنسبة عالية، وتعتمد على مؤشرات أولية متغيرة منها قدرة الإنسان في التعبير عن نفسه، وإظهار مدى ثقافته.









الانطباعات الأولى عن الأماكن لحلمي تدوم، قائلا:" ممكن أدخل مكان فا أرتاح نفسيا"، لكن فيما يخص البشر فهي لا تدوم ودائمة التغير، وهو نفسه عانى من وصفه بالتكبر أحيانا رغم أنه في الحقيقة خجل لأنه ليس قادرا على التعامل منذ اللحظة الأولى ويتجنب دائما أن يكون تحت النظر.









وكشف أحمد حلمي لإيناس الشواف، تعاونه حاليا لأول مرة مع الكاتب هيثم دبور في فيلم جديد، والمخرج محمد شاكر وشركة سينرجي للإنتاج في عمل جديد.













وعن بعض الأمور التي يقوم بها حلمي لأول مرة في حياته اليومية قال:





أول حاجة ببدء بيها يومي بنام ربع ساعة تاني

اول حد بكلمه وأنا فرحان منى مراتي

أول مشروب بعد المياه صباحا هو القهوة





أول لوكيشن صورت فيه قدام كاميرا كانت في فيلا المخرج حسن الصيفي في مصر الجديدة في تصوير مسلسل ناس ولاد ناس.









أول مشهد صورته في نفس الفيلا مع نادية لطفي وكرم مطاوع وكانت بداية أحسد عليها.









أول عمل يمثل بدايتي الفنية كان برنامج لعب عيال الذي قدمته للأطفال وعلم كثيرا مع الجمهور.









أول عمل الجمهور اتعامل فيه معايا ويعتبر بداية انطلاقتي الفنية كان فيلم عبود ع الحدود وهو بداية وفرتلي عشرات السنين من العمل.

أول اكلة بدور عليها لما بسافر خارج مصر الطعمية.



