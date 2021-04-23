موعد مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا

يستعد النصر السعودي لاستضافة فولاد خوزستان بطل الإيران، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري، على ملعب مرسول بآرك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال آسيا.





ويتواجد النصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من فولاد خوزستان الإيراني السد القطري والوحدات الاردني.





ويحتل النصر صدراة المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الفريق الأردني، حيث لعب ثلاث مباريات استطاع الفوز في مباراة وتعادل في اثنين، على الجانب الآخر يتواجد الفريق الأردني في وصافة المجموعة بنفس عدد النقاط من 3 لقاءات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في اثنين.





وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، لتتعقد حسابات المجموعة، خاصةً بعد فوز السد في نفس الجولة على الوحدات بثلاثة أهدافٍ لهدف.