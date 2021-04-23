Advertisements

موعد مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:16 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements
يستعد النصر السعودي لاستضافة فولاد خوزستان بطل الإيران، في تمام الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من أبريل الجاري، على ملعب مرسول بآرك ضمن منافسات الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال آسيا.

ويتواجد النصر في المجموعة الرابعة رفقة كل من فولاد خوزستان الإيراني السد القطري والوحدات الاردني.

ويحتل النصر صدراة المجموعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الفريق الأردني، حيث لعب ثلاث مباريات استطاع الفوز في مباراة وتعادل في اثنين، على الجانب الآخر يتواجد الفريق الأردني في وصافة المجموعة بنفس عدد النقاط من 3 لقاءات فاز في مباراة وحيدة وتعادل في اثنين.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله، لتتعقد حسابات المجموعة، خاصةً بعد فوز السد في نفس الجولة على الوحدات بثلاثة أهدافٍ لهدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة النصر السعودي موعد مباراة النصر النصر السعودي

أخبار تهمك

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يحسم صفقة «جلاد الحراس»

منذ حوالي 18 ساعة

موقف نجم الأهلي من المشاركة أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 8 ساعات

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ أقل من ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بشرى سارة للأهلي بعد خسارة سموحة

منذ حوالي 12 ساعة

الشهيد الـ(475).."الأطباء" تنعي استشاري نساء وتوليد بالإسكندرية

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

بعد تأكيد إنتاجه في مصر.. تعرف على جرعات لقاح "سبوتينك V" التي ستتوفر سنويًا

منذ حوالي 19 ساعة

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ أقل من ساعة

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

حصاد الكرة السعودية 2019| الأخضر بلا بطولات.. والهلال يثأر للعرب في دوري أبطال آسيا

التعادل السلبي يحسم موقعة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر السعودي ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا

النصر والسد.. مواجهة تاريخية في دوري أبطال آسيا

أهداف مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة النصر السعودي ضد فولاد خوزستان في دوري أبطال آسيا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

10:34 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر