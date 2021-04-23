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لهذه الشخصية أعطى بوش صوته في انتخابات 2020

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:25 ص
بوابة الفجر
وكالات
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كشف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش أنه لم يصوت لصالح الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب أو الديمقراطي الحالي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وقال بوش في مقابلة مع مجلة "بيبول" إنه صوت لكوندوليزا رايس، التي شغلت منصب وزيرة خارجيته من 2005 إلى 2009، مضيفا: "إنها تعرف ذلك، لكنها أخبرتني أنها سترفض قبول المنصب".

وردا على سؤال حول الجدار المثير للجدل الذي تم بناء جزء منه في ظل إدارة ترامب، قال بوش إن الرئيس السابق لم يكن الوحيد الذي بنى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.. "لقد بنيت الكثير من الجدران بنفسي، كما فعل (بيل) كلينتون و(باراك) أوباما. لكنني أعتقد أن هناك طريقة عطوفة للقيام بذلك".

وأضاف: "الجدار لن ينجح ما لم يكن هناك إصلاح شامل، مثل تأشيرات العمل ونظام اللجوء الثابت ورجال حرس الحدود الذين يركزون على عملهم.. لذلك يجب أن يكون هناك نهج شامل لتأمين الحدود".

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