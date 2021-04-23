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أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 أبريل 2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 901.47 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 826.35 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 788.81 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 676.11 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6.310 جنيه.

سعر كيلو الذهب يسجل 901.470 جنيه.

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