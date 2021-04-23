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أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 901.47 جنيه.





سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 826.35 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 788.81 جنيها.





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 676.11 جنيها.





سعر الجنيه الذهب يسجل 6.310 جنيه.





سعر كيلو الذهب يسجل 901.470 جنيه.



