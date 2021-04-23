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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021
الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:26 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021
الريان - قطر ضد الوحدة – الإمارات - الساعة الرابعة والنصف عصرا
تركتور سازي تبريز - إيران ضد القوة الجوية – العراق – الساعة الخامسة مساء
جوا - الهند ضد برسيبوليس – إيران – الساعة السابعة مساء
باختاكور - أوزبكستان ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساء
الوحدات - الأردن ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساء
النصر - السعودية ضد فولاد خوزستان – إيران – الساعة الثامنة مساء
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