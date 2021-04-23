



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021.





مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021





الريان - قطر ضد الوحدة – الإمارات - الساعة الرابعة والنصف عصرا

تركتور سازي تبريز - إيران ضد القوة الجوية – العراق – الساعة الخامسة مساء





جوا - الهند ضد برسيبوليس – إيران – الساعة السابعة مساء





باختاكور - أوزبكستان ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساء





الوحدات - الأردن ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساء





النصر - السعودية ضد فولاد خوزستان – إيران – الساعة الثامنة مساء



