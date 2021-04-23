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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:26 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الجمعة 23-4-2021

الريان - قطر ضد الوحدة – الإمارات  - الساعة الرابعة والنصف عصرا   
     
تركتور سازي تبريز - إيران ضد القوة الجوية – العراق – الساعة الخامسة مساء        

جوا - الهند ضد برسيبوليس – إيران – الساعة السابعة مساء  

باختاكور - أوزبكستان ضد الشارقة – الإمارات – الساعة الثامنة مساء

الوحدات - الأردن ضد السد – قطر – الساعة الثامنة مساء

النصر - السعودية ضد فولاد خوزستان – إيران – الساعة الثامنة مساء

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