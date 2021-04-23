في الحلقة العاشرة من "النمر".. أحمد عبد الله محمود يتأكد أن محمد إمام هو النمر





فإذا بهم يجدون ثلاثة أشخاص يدعى واحد منهم أنه النمر ويخبرهم الشخصين الآخرين أنهم من أمسكوا به، فتأمر "شمس"نرمين الفقس"أن يأخذونهم إلى مخزنها، لكي يتأكدوا منهم من صحة كلامهم، وهناك يقوموا بالإعتداء عليهم بالضرب، حتى يتأكدوا أنه ليس النمر، وأنه فعل ذلك من أجل خداعهم للحصول على المكافأة التى قد صرفها" الشيمي"لمن يحصل على النمر، ويتركونهم بعد ذلك، ثم توجه" شمس" سؤالاً لـ" نوح" لكي تعرف منه رأيه فى مخزنها، ويتضح من سؤالها أنها بدأت تشك أنه النمر.





ثم يتجه "الحاوي"أحمد حلاوة لغرفته ويخرج صندوقًا به صورة قديمة تجمعه بالشيمي وشمس وعنتر بعض الأوراق الخاصة به، ومن الواضح أن تلك الصورة ورائها سر خفى، ثم يخرج مسدسًا ويظهر نظرة توعد لأحدهم.





ذهاب"عنتر" بيومى فؤاد للمستشفى ليتقابل مع الوسيط الذي أحضر له إمرأة لكي تتبرع بالكبد الخاص بها لابنته، ويأخذ منه مليون جنيه مقابل إتمام تلك العملية، فتعترض زوجته "سالي" إيناس كامل على ذلك لأن شكل المرأة يُصعب عليها، فينفعل عليها.



ذهاب سيدتان وطفل لمحل "الشيمي" ويدّعون أنهم أهل "نوح" محمد إمام ويحملون معهم أوراق تثبت كلامهم، ويستضيفهم "الشيمي"محمد رياض" في منزله، ويقنعهم هو وابنته"ملك" بأن يقيمون عنده حتى الصباح، ويتبين أن" نوح" هو من أحضر هؤلاء المحتالون ليدعوا أنهم أهله، ثم يذهب" نوح"لمكان مخبئه ويقوم برسم صورة لكل من لشيمي وعنتر والحاوي، ويُعلقهم على إحدى الحوائط، ثم يقوم بإلقاء سكين في كل صورة منهم.





طلب "خالد"مؤمن نور من "فريدة" "ولاء الشريف أن يتزوجها عرفيًا فتغضب من كلامه، وتتركه وتمشي، ثم يذهب لشقيقته"ملك"هنا الزاهد ويلمح إليها على حبه لها،فتنفعل عليه، فيتركها ويخرج من الغرفة.





اخبار"الحاوي"لإبنته بأن"علي" ليس ابنه وليس شقيقها كما تعلم، ثم يلتقي"علي"مع والدته"شمس" ويخبرها بأن هناك فتاة قد أعجب بها ويريد التقدم لخطبتها.





يجلس" نوح"محمد إمام مع "سكلانس"محمود حافظ في مخبئه ليخبره عن تفاصيل العملية الجديدة، ويخبره بأن يهدأ في تعاملاته، حتى لا يعرف أحدًا أنه النمر، لكنه يتفاجأ بـ"عامر"أحمد عبد الله محمود" يقف أمامه ويخبره أن أمره قد انكشف.





يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

عرضت قناة"الحياة" أمس الحلقة العاشرة من مسلسل "النمر"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام، ودارت أحداث الحلقة حول ذهاب "عامر"أحمد عبد الله محمد إلى محل "الشيمي"محمد رياض" لكي يطلب من" نوح"محمد إمام" أن يرتدي غطاء الوجه المُشابه لما يرتديه النمر، فيعترض في البداية، وتخبره" ملك "هنا الزاهد أن الجميع قاموا بإرتدائه لكي يطابق عامر وجههم على الصورة التي حصل عليها من كاميرا المراقبة لكي يتوصل للنمر، وعندما ينوي على إرتدائه، يدخل"عنتر"بيومى فؤاد ويخبرهم بأنهم أمسكوا بالنمر فيسرع الجميع لرؤيتهم.