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السيطرة على حريق اندلع في مصنع مراتب بقليوب

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شب حريق داخل مصنع مراتب بقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، دون إصابات أو خسائر بشرية في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل مصنع مراتب بعزبة خالد التابعة لقرية بلقس بمدينة قليوب.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، والأجهزة المحلية، وجرى الدفع ب 8 سيارات إطفاء لسرعة السيطرة على الحريق بمصنع المراتب، وإخماده لعدم امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح وممتلكات المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الحريق وأسبابه وظروفه وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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