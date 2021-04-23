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نيمار يقترب من المشاركة مع منتخب البرازيل في أوليمبياد طوكيو

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:37 ص
نيمار
نيمار
وكالات
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يرغب مدرب منتخب البرازيل الأولمبي أندري جاردين في ضم نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى صفوف فريقه الذي يستعد للدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وقال مدرب المنتخب الأولمبي: "كوننا نريد مشاركة أقوى منتخب ممكن، يعتبر نيمار أحد الركائز الأساسية".

بيد أن أي مشاركة لنيمار في صفوف السيليساو تحتاج إلى موافقة نادي العاصمة الفرنسية لأن الأخير ليس مجبرا على تحرير لاعبه في مسابقة غير معترف بها من قبل الاتحاد الدولي لكر القدم وهي حال مسابقة كرة القدم الأولمبية.

وكان المنتخب البرازيلي بقيادة نيمار توج باللقب في النسخة الأخيرة في ريو دي جانيرو بالفوز على منتخب ألمانيا بركلات الترجيح، علما أن النجم البرازيلي سجل الركلة الحاسمة في المباراة النهائية مانحا أول لقب لمنتخب بلاده في تاريخ مشاركاته الأولمبية.

وتعتبر حظوظ نيمار بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية ضئيلة كونه سيدافع عن ألوان المنتخب الأول في مسابقة كأس الأمم الأمريكية الجنوبية (كوبا أميركا) من 13 يونيو إلى الحادي عشر من يوليو المقبلين، في حين تنطلق مسابقة كرة القدم في الألعاب بعدها بعشرة أيام فقط وتنتهي بعد يومين من انطلاق الموسم الجديد في الدوري الفرنسي.

يذكر أن قرعة مسابقة كرة القدم الأولمبية أوقعت البرازيل في مجموعة صعبة إلى جانب ألمانيا وساحل العاج والسعودية.

يذكر أن كل منتخب أولمبي سيكون مؤلفا من 18 لاعبا بينهم 3 فوق الـ23 عاما.

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