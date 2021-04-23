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جهود الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:42 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية للنصب والإحتيال على المواطنين.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية ) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن مقره بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية وترويجه لشهادات دراسية "مزورة " منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبتفتيش مقر الأكاديمية المشار إليها عُثر على (مجموعة كبيرة من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصولهم على دورات تدريبية "مزورة" - مجموعة كبيرة من الشهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجامعات دولية "مزورة" - مجموعة كبيرة من العلامات المائية التى توضع على الشهادات المنسوب صدورها للأكاديمية المشار إليها - 3 أكلاشية تقرأ بصمتها بإسم الأكاديمية - مجموعة كبيرة من ملفات الإلتحاق بالأكاديمية مرفق بها صور مستندات خاصة بالدارسين بأسماء أشخاص مختلفة - 2 دفتر مدون بها أسماء راغبى الإلتحاق بالأكاديمية والمبالغ المالية المتحصلة منهم - 16دفتر إيصال إستلام نقدية باسم ذلك الكيان - جهاز كمبيوتر وطابعة بفحصه فنيًا تبين أنه محمل ببرنامج "الفوتو شوب" وصور الشهادات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير)، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامه بإصطناع الشهادات الدراسية بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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