ضبط متهم لقيامه بالنصب على المواطنين بزعم تعينهم بوظائف حكومية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم تعينهم بوظائف حكومية.



فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 3 أشخاص، مقيمين بدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بإحدى الوظائف الحكومية، زاعمًا لهم علاقته الوطيدة ببعض المسئولين "خلافًا للحقيقة ".



أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسئولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف فى الجهات الحكومية المختلفة بالبلاد "خلافا للحقيقة "، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص العمل أو إسترداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



