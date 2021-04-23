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عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة
الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:42 ص
الفجر الرياضي
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طلب مسئولو النادي الأهلي تأجيل القمة أمام الزمالك والمقرر إقامتها يوم 10 مايو المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكشفت تقارير اليوم أن نادي الأهلي طلب بالفعل من اللجنة التي تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد تأجيل قمة يوم 10 مايو .
وأفادت أن الأهلي يرى أن توقيت القمة غير مناسب بالنسبة له خاصة أن لديه مواجهتين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ثم يتوجه لخوض كأس السوبر الإفريقي يوم 28 مايو المقبل.
ويرى مسئولو الأهلي أن هناك ضغط مباريات يعاني منه الفريق وهناك حالة من الإجهاد على اللاعبين وهو ما يزيد الإصابات.
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