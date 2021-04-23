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حلقة ريم البارودى ببرنامج العرافة على شاشة المحور تتصدر محركات البحث

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:47 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تصدرت حلقة الفنانة ريم البارودي مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامجها "العرافة"، على شاشة قناة المحور محركات البحث.


وتحدثت ريم البارودي خلال الحلقة عن الخيانة والوجع، مؤكدة أن طليقها الفنان أحمد سعد هو من قام بخيانة العيش والملح: "قسم وسطي وكانت صدمة، هو اللي خان العيش والملح، بس أنا كبّرت وخلاص النفوس صافية".


وعن إعلان خطبته خلال الأشهر الماضية، رفضت التعليق وقالت: "مش موضوعي أنا مالي، ولما شوفت الخبر قولت ربنا يتمم بخير".


وبكت ريم البارودي بعد عرض صورة الإعلامية ريهام سعيد، مؤكدة إنهما كانتا دوما على خلاف وتصالح، لكن في النهاية هي لا تعرف السبب الأساسي للخلاف، إلا أن ريهام سعيد قامت برفع دعوى قضائية ضدها.

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