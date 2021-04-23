جهود الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال

واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.



وأكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقها (مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة العقارات والسيارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية مقابل حصولهم على أرباح شهرية من قيمة رأس المال، إلا أنها توقفت عن السداد ورفضت رد أصل المبلغ المالى المستولى عليه.



وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها للواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



