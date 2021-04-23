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الرئيس السيسى وبوتين يتباحثان هاتفيًا بشأن الأوضاع فى ليبيا وملف سد النهضة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:53 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلًا عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس، وكذلك محطة الضبعة النووية، وقد تم التوافق حول زيادة التنسيق المتبادل وتعزيز مسار العلاقات الثنائية علي كافة المستويات، علي نحو يعكس ثقل وأهمية البلدين وتاريخ التعاون المشترك لمواجهة التحديات التى تمس مصالح الدولتين والشعبين الصديقين، خاصةً فى ظل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

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