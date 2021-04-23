ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة وهمية للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة وهمية للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.



فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج وذلك بموجب مستندات مزورة، حيث قاموا بإنشاء شركة وهمية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وإتخذوها وكرًا لممارسة نــشاطهم الإجـــرامى، وأعلنوا على مواقع التواصل الإجتماعى عن توافر فرص وتأشيرات عمل ببعض الدول الأجنبية خلافًا للحقيقة، بقصد إستقطاب ضحاياهم والإستيلاء على أموالهم وتسليمهم عقود وتأشيرات عمل "مزورة" تفيد إلحاقهم بكبرى الشركات بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وتمكنوا من الإستيلاء على مبالغ مالية طائلة من العديد من المواطنين على النحو المشار إليه، وحتى يكونوا بمنأى عن ضبطهم ومطاردة ضحاياهم قام إثنين من المتهمين بتأجير مقر الشركة بموجب صور ضوئية لبطاقات رقم قومى "مزورة" تحمل صورتهما وبأسماء وصفات منتحلة تفيد كونهما أصحاب شركات سياحة، وتعاملا مع ضحاياهم بتلك الأسماء والصفات المنتحلة.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبتفتيش مقر الشركة المشار إليها عُثر على (ترخيص منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد الموافقة على منح الترخيص للشركة المملوكة للمتهمين "مزور بالكامل" - صورة ضوئية من بطاقة رقم قومى"مزورة" تحمل صورة أحد المتهمين ببيانات وهمية وبمهنة صاحب شركة سياحة - صورة ضوئية من بطاقة رقم قومي "مزورة " تحمل صورة أحد المتهمين ببيانات وهمية– 8 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة من ضحاياهم - كمية من تأشيرات عمل بأسماء ضحاياهم منسوب صدورها لإحدى الدول تفيد الموافقة على طلب التأشيرة والدخول للإلتحاق بالعمل ببعض الشركات الكبرى فى مجالات مختلفة "مزورة بالكامل" - عقود عمل منسوبة لبعض الشركات بإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل" - كمية من أذون العمل المنسوب صدورها لإحدى الدول"مزورة بالكامل " - كمية من عقود العمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الشركات بإحدى الدول فى مجالات مختلفة "مزورة بالكامل" - كمية من صور مستندات خاصة براغبى السفر - كلاشيه بلاستيكى بإسم الشركة - دفاتر إستلام نقدية تفيد تلقى مبالغ مالية من المواطنين - 5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب وطباعة – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى )، وبفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين إحتوائهم على (العديد من المواقع الإلكترونية الإحتيالية بإسم الشركة يتم الإعلان من خلالها عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول - محادثات نصية على برامج المحادثات المختلفة بين المتهمين وضحاياهم تؤكد نشاطهم الإجرامى - صور من جوازات سفر وبطاقات رقم قومى خاصة بضحاياهم - برنامج تعديل الصور "الفوتوشوب" المستخدم فى التلاعب وإصطناع المستندات المزورة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، كما أمكن الإستدلال على (6) مواطنين من ضحاياهم وبسؤالهم قرروا قيام المتهمين بالنصب والإحتيال عليهم، والإستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم للعمل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





