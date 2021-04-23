عاجل.. السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، وذلك حسبما نقلت القناة الأولى.





وكان علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حلول ذكرى العاشر من رمضان، عبر صفحته على "الفيسبوك".





وكتب "السيسي"، "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل.



