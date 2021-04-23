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عاجل.. السيسي يصل إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة، وذلك حسبما نقلت القناة الأولى.

وكان علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حلول ذكرى العاشر من رمضان، عبر صفحته على "الفيسبوك".

وكتب "السيسي"، "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان؛ هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل.

وأضاف، " وإنني في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحيا".

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