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شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يستعد نادي الأهلي لمواجهة قوية أمام إنبي مساء غد السبت ضمن مؤجلات الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة بسبب الإصابة، لكن يبقى هناك 3 لاعبين محل شك في قدرتهم على اللحاق بمواجهة إنبي.

ويشهد التدريب الأخير قبل مواجهة إنبي الكشف عن موقف الثلاثي أيمن أشرف وأليو ديانج وياسر إبراهيم بعد إصابتهم في الفترة الأخيرة.

وسقط الأهلي أمام سموحة في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف والتي شهدت غيابات بارزة في صفوف القلعة القلعة الحمراء.

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