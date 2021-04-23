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تنفيذ 81069 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 188قطعة سلاح نارى، بحوزة 167متهم وذلك على النحو التالى:
(19) بندقية آلية.
(27) بندقية خرطوش.
(9) طبنجات.
(133) فرد محلى.
(166) طلقة مختلفة الأعيرة، (25) خزينة متنوعة.
(204) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (81069) حكم قضائى متنوع بإجمالى (6529) محكوم عليهم وذلك على النحو التالى:
(361) حكم جناية.
(23848) حكم حبس جزئى.
(4796) حكم حبس مستأنف.
(40594) حكم غرامة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (5) متهمين، إرتكبوا (6) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (195) قضية مخدرات.. بإجمالى (208) متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت (13٫220 كيلو جرام).
كمية من مخدر الحشيش وزنت (6٫435 كيلو جرام).
كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫195 كيلو جرام).
كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (755 جرام).
كمية من مخدر شابو وزنت ( 538 جرام).
كمية من مخدر البودر وزنت (586 جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).
كمية من مخدر الهيدرو وزنت (190 جرام).
كمية من مخدر الأفيون وزنت (150جرام).
كمية من مخدر الفودو وزنت (70 جرام).
عدد (2053) قرص مخدر.
فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (35) متهم.
فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.
فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (321) دراجة نارية مخالفة.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24062) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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