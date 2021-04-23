مدرب المقاصة: أتابع الدوري المصري عندما كنت في المانيا أو في الخليج

قال محمد عبدالعظيم عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة، إنه كان يتابع الدوري المصري عندما كان يتواجد في المانيا او في الخليج.





وأضاف عظيمة عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن الدوري من أكبر الدوريات في العرب، خاصة وانه يمتلك 18 نادي يشاركون في الدوري وهو ما يعطي للدوري قوة كبيرة خاصة وانه لا يوحد دوري في الخليج بنفس العدد، وفي آخر الامر الجميع يصب في مصلحة المنتخب المصري".









وعن تاهل المقاصة لدور الثمانية من كأس مصر، قال:" اشكر الجهاز الفني واللاعبين على المجهود المبذول في الثلاث اسابيع الماضية، والتي كانت السبب في الفوز على سيراميكا والتاهل لدور الثمانية".





وتابع:"طموحي في الفترة المقبلة التواجد في المربع الذهبي في نهاية الدوري المصري، والمشاركة في بطولة افريقيا".