شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن شرط وحيد يفصل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي، عن الانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.









ومن المقرر أن ينتهي عقد أجويرو مع مانشستر سيتي نهاية الموسم الجاري، وأعلن السيتيزن عن رحيل اللاعب نهاية الموسم الجاري.









وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية ، فإن أجويرو اقترب من الاتفاق على صفقة لمدة عامين مع العملاق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب لن يضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية إلا بعد أن يمدد صديقه ومواطنه ليونيل ميسي إقامته في نو كامب.









ويعد أجويرو هو الهداف التاريخي لمانشستر سيتي، حيث سجل إجمالي 257 هدفًا في 385 مباراة في جميع المسابقات.