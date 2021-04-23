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عاجل.. 'الوطنية للصحافة' تعلن دمج جريدة الرأي.. وتعيين خالد عبدالمنعم رئيسًا لتحرير الأهرام الرياضي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، وحضور الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، والمستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

وقررت الهيئة تعيين خالد عبدالمنعم رئيسًا لتحرير الأهرام الرياضي، ودمج جريدة الرأي للشعب مع جريدة الجمهورية لتصبح ملحق أسبوعي. 

كما قررت الهيئة تغيير دورية كتاب الجمهورية الصادر عن مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، لتصبح ربع سنوية، ويتولى عبدالنبي الشحات رئاسة تحريره، بالإضافة إلى إصدار بوابة الأهرام أوتو، ويتولى هشام محمود علي الزيني رئاسة تحريرها. 

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