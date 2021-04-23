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حفاظًا على المهنة.. 'الوطنية للصحافة' تخاطب المؤسسات بمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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اجتمعت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، واتخذت عددًا من القرارات الهامة.

وقررت الهيئة الموافقة على طلبات مؤسسات الأهرام والشركة القومية للتوزيع ودار الهلال، لاستغلال بعض الأصول المملوكة لها لتعظيم مواردها المالية، مع تأكيد الهيئة على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية والنظامية، وإخطار الهيئة بما يتم اتخاذه من إجراءات.

كما أعلنت الهيئة في بيان لها، على الموافقة على طلب مؤسسة أخبار اليوم بتغيير مجلة أخبار النجوم إلى جريدة، وتخفيض سعرها من ٨ جنيهات إلى ٥ جنيهات، على أن يقدم رئيس التحرير تقرير بنتائج وآثار ذلك بعد ٦ أشهر.

كما قررت الهيئة مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية، يمنع تحويل الإداريين إلى صحفيين، حفاظاً على مهنة الصحافة والقواعد والأصول المعمول بها، إلا فيما يتعلق بالحالات الاستثنائية والكفاءات النادرة، وبعد عرضها على الهيئة لاعتمادها.

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عبدالصادق الشوربجي تحويل الإداريين إلى صحفيين الوطنية للصحافة الفجر

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