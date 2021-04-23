الجالية المصرية بفرنسا تهنئ المصريون بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

هنأ عبدالحميد نقريش الامين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج المصريين قيادتا وشعبا بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان.





وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه:"يسعدني أن أبعث إليكم بالإنابة عن أعضاء الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وبالأصالة عن نفسي أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة تلك الملحمة التاريخية التي تجسد أروع المعاني للكرامة والعزة والتضحيات الغالية التي بذلها جنودنا المصريين البواسل من أجل تحرير أراضينا المصرية الغالية والتي تعد نقطة تحول مصيرية في حياة كل مصري وتاريخ مشرف يتوارثه الأجيال على مر العصور".



