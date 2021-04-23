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الجالية المصرية بفرنسا تهنئ المصريون بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:21 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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هنأ عبدالحميد نقريش الامين العام للاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وممثل فرنسا بالاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج المصريين قيادتا وشعبا بمناسبة انتصارات العاشر من رمضان.

وأصدر الاتحاد بيانا قال فيه:"يسعدني أن أبعث إليكم بالإنابة عن أعضاء الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا وبالأصالة عن نفسي أخلص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة تلك الملحمة التاريخية التي تجسد أروع المعاني للكرامة والعزة والتضحيات الغالية التي بذلها جنودنا المصريين البواسل من أجل تحرير أراضينا المصرية الغالية والتي تعد نقطة تحول مصيرية في حياة كل مصري وتاريخ مشرف يتوارثه الأجيال على مر العصور".

وأضاف:"والتحية للشعب المصري العظيم الذي صمد في أحلك الظروف والايام ليظل إرث من الشموخ والشرف عند الأجيال المصرية وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات وتحية لرجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين كتبوا بدمائهم الزكية هذه الملحمة الخالدة وطالب نقريش أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية وخلف القوات المسلحة داعيا المولي عز وجل ان يمن على شعب مصر العظيم بالمزيد من التقدم والازدهار”.

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