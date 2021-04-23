البحوث الفلكية تعلن إنشاء مرصدا جديدا لها في الصحراء الشرقية (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن زخات الشهب التي نشهدها على مدار العام يكون لكل مجموعة منها اسم معين نسبة لمصدرها.





وأشار "القاضي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الشهب عبارة عن حطار فضائي يخترق الغلاف الجوي، وبمجرد اقترابه من سطح الأرض يتحطم ويختفي ولا يكون له أثر ضار.





وأوضح أن شهب القيثاريات مصدرها كوكبة القيثارة، ويتبعها مذنب عمره 160 عاما، مضيفا أنه عندما تقترب كوكبة القيثارة من المجموعة الشمسية، وخاصة في فصل الربيع، فأن جزء من الأتربة والغبار المحيطة بها يخترف الغلاف الجوي، منوها بأنها ظاهرة سنوية ثابتة.



