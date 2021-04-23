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"الإسكان" توقع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي حول إطار عمل المدن الخضراء

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:38 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول إطار عمل المدن الخضراء، وقام بالتوقيع كل من المحاسب أحمد سعيد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية والإدارية، والسيدة أوديلي ريناود باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.


وقال الدكتور سيد إسماعيل: تهدف مذكرة التفاهم إلى تقييم وتحديد أولويات التحديات البيئية، ووضع خطة عمل لمواجهة هذه التحديات، من خلال التدخلات السياسية والاستثمارات المستدامة في البنية التحتية، وتحديد المشروعات في نطاق المدن الخضراء، والتي تعتمد على منهجية شاملة لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية.


وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أفضلية المدن الخضراء من ناحية العائد الاقتصادي، وتكلفة البناء على المدي المتوسط والطويل، وعلاقتها بتقليل المخاطر البيئية وصحة المواطن، مشدداً على اهتمام الوزارة باستدامة مشروعات البنية التحتية فى المياه، وإعادة إستخدام مياه الصرف المُعالجة، وإدارة الحمأة وتحويلها إلى طاقة، والاستثمار المستدام فى المدن الجديدة، حيث شهدت مصر طفرة في إنشاء المدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، خلال السنوات الماضية.


وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن المناطق ذات الأولوية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى مدينة السادس من أكتوبر، وذلك من خلال إدارة المخلفات الصلبة، والمياه والصرف الصحي، والطرق الحضرية، والإنارة، ووسائل النقل الحضرية، وكفاءة الطاقة في المباني العامة، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في البنية التحتية للكهرباء.


وأضاف نائب وزير الإسكان، أن المشروعات الجارية للمياه والصرف الصحي، الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تشمل مشروع خدمات مياه الصرف الصحي بكفر الشيخ والذي يخدم 470 ألف نسمة في 62 قرية، ومشروع توسعات محطة مياه الصرف الصحي بالفيوم، وذلك بهدف تطوير وتنفيذ البنية التحتية المتكاملة للصرف الصحي وزيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في المناطق الريفية.

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