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رئيس البرلمان العربي يطالب الصوماليين بالتمسك بالحوار كحل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:10 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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دعا رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الأشقاء في الجمهورية الصومالية الفيدرالية إلى الانخراط البنَّاء والجاد في حوار وطني شامل بهدف التوصل إلى توافق حول الانتخابات الوطنية، والعمل على اتمام وإنجاح هذا الاستحقاق السياسي والدستوري الهام في ظل أجواء هادئة، على نحو يعزز الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال.

مؤكدًا على أن التمسك بالحوار السياسي بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وحكومات الولايات الإقليمية المختلفة والأطراف الصومالية الأخرى، هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق حول المشكلات والعقبات التي تواجه التحضير للانتخابات العامة في البلاد، داعيًا الدول العربية إلى الوقوف بجانب الصومال ومساندته في تجاوز التحديات الراهنة، ودعم جهوده من أجل وضع البلاد على طريق السلام والتقدم والازدهار.

كما شدد "العسومي" على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن دعم ومساندة كافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني الشامل في جمهورية الصومال، وتعزيز أمنه واستقراره على كافة المستويات.

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