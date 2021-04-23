مصر تشارك في النقاش رفيع المستوى بالأمم المتحدة حول منع الجريمة في المدن

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحـدة بنيويورك أمس ٢٢ أبريل الجاري نقاشًا رفيع المستوى بعنوان "السلامة الحضرية، الأمن والحوكمة الجيدة: من أجل جعل مكافحة الجريمة أولوية للجميع".





وافتتحت النقاش الرفيع المستوى الدكتورة غادة والي وكيلة السكرتير العام والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ألقت كلمة نيابة عن السكرتير العام أكدت فيها على أن نحو ما يزيد عن نصف سكان العالم يعيش حاليًا في المدن، مشيرة إلى تزايد معدلات الفقر واللامساواة نتيجة التوسع السريع وغير المخطط في بعض المدن، وكذلك إلى أهمية تبني تصميم حضري شامل من أجل منع الجريمة وتنمية مدن آمنة.





وألقت البيان الوطني لمصر أمام جلسة النقاش العام الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت على التزام مصر الدائم بمعالجة الجريمة والعنف والحرص على تحقيق الأمن والسلامة والتنمية الإنسانية في المجتمعات الحضرية، واستعرضت الجهود المصرية المختلفة لتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية من أجل تقليل الفقر والحد من اللامساواة بين الفئات المجتمعية وتحقيق الشمول الاجتماعي، وأبرزت حرص مصر على تركيز برامج التضامن الاجتماعي على فئة الشباب.



