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أسعار النفط ترتفع بفضل وتزايد الإصابات في الهند يكبح المكاسب

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط الجمعة 23 ابريل، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات أمس الخميس.

وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا 8 سنتات أمس الخميس.

ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو 2% بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.

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