أسعار النفط ترتفع بفضل وتزايد الإصابات في الهند يكبح المكاسب

ارتفعت أسعار النفط الجمعة 23 ابريل، مدعومة بآمال في تعافي الطلب مع تحسن النمو العالمي وتخفيف إجراءات العزل العام، لكن المخاوف بشأن ارتفاع إصابات الموجة الثانية لكوفيد-19 في الهند يكبح المكاسب.





وزادت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 65.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 8 سنتات أمس الخميس.





وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.94 دولار للبرميل، بعد زيادة أيضا 8 سنتات أمس الخميس.





ويتجه عقدا الخامين القياسيين صوب خسارة أسبوعية بنحو 2% بفعل مخاوف بشأن انخفاض الطلب على الوقود في الهند، ثالث أكبر مستورد في العالم للنفط، حيث بلغت الإصابات والوفيات بكوفيد-19 مستوى قياسيا جديدا هذا الأسبوع.