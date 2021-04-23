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ضبط 11940 شخص لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد 11940 شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط 267 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 808 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

ضبط عدد 11940 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11884 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 56 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.
تحرير 808 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط 267 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالي مضبوطات 1505 أرجيلة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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