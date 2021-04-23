الأسهم الأوروبية تمضي على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع





تمضي الأسهم الأوروبية على مسار تكبد أول خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع الجمعة 23 ابريل إذ بدد ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا عالميا أثر تقارير أرباح قوية، بينما قفز سهم أولفندس ومقرها مدريد في أول تداول له بسوق أمستردام.





ونزل المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3% بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، ويتجه صوب انخفاض أسبوعي بنحو 1%.





وتلقت معنويات السوق العالمية ضربة عقب تقارير ذكرت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الضريبة على دخل الأثرياء، وهو مقترح يقول البعض إنه سيكون من الصعب تمريره في الكونجرس.





وقفز سهم أولفندس الإسبانية لتوزيع التمويل ما يزيد عن 13% في أول جلسة تداول لها ببورصة Euronext في أمستردام. وقالت الشركة في وقت سابق إنها حددت تسعير طرحها العام الأولي عند 11.50 يورو للسهم، مما منحها تقييما عند نحو 7.2 مليار يورو.





وارتفع سهم صانع سيارات مرسيدس-بنز دايملر 1.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2021، بينما نزل سهم مونكلير لصناعة السترات الفاخرة 6.2% على الرغم من تحقيقها زيادة قوية في مبيعات الربع الأول.