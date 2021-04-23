عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم 29 وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري والأستاذ السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.



وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث



من جانبه اكد القصير على ضرورة الإستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.



وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



ناقش الاجتماع أيضا الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.



وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 12 2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.



ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

