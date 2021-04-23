Advertisements

عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)

الجمعة 23/أبريل/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم 29 وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة كلًا من الدكتور محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري والأستاذ السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث

من جانبه اكد القصير على ضرورة الإستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ناقش الاجتماع أيضا الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 12 2020 بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

ويأتي تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الري لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)
عبدالعاطي والقصير يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين وزارتي ‏والري والزراعة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الري المصري نظم الري الفيديو كونفرانس الري الذكي اجتماع

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. غرق زورق يقل 130 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

منذ حوالي 11 ساعة

إطمنوا.. .. 3 بشائر سارة عن وضع كورونا في مصر

منذ أقل من ساعتين

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 3 ساعات

العملاق البافاري يكافئ مهاجمه

منذ أقل من ساعة

طبيب بـ"قصر العيني": بعض الفئات لا تحتاج للقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

وزارة الزراعة تعقد اجتماعا لبحث إدخال منظومة الري الحديث

وزيرا الزراعة والري يبحثان تطوير النظم الزراعية الحديثة وتنمية سيناء

الري: حظر زراعات الأرز فى غير المناطق المصرح بها

وزيرا الزراعة والري يستعرضان الموقف التنفيذي لتطهير قناة الخاشعة الملاحية

وزيرا الرى والزراعة يترأسان اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبر الفيديو كونفرانس

وزيرا الزراعة والري يناقشان موقف المشروعات المشتركة بين الوزارتين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

11:42 ص

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

12:05 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر