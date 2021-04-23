شاهد.. تشيع جثمان الراحل مصطفى محرم

منذ لحظات قليلة أدى عدد كبير صلاة الجنازة على الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى مكرم، بمسجد السيدة نفيسة، عقب اداء صلاة الجمعة.





ورحل عن عالمنا السيناريست الكبير مصطفى محرم عن 82 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية تم نقله على أثرها إلى المستشفى.





وكان الكاتب والسيناريست الراحل مصطفى محرم، قد أعلن مؤخرا أنه تعاقد على عمل درامي جديد، عن حياة الفنان الراحل محمد فوزي من نوعية السير الذاتية.





غيب الموت أمس الخميس السيناريست مصطفى محرم بعد رحلة عطاء كبيرة، قدم خلالها عشرات الأعمال الخالدة في الدراما التلفزيونية والسينمائية.





ومن بين أشهر أعماله مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” الذي اشتهرت شخصياته وتركت أثرا كبيرا مع المشاهدين على مر الأجيال، ولا سيما شخصية عبد الغفور البرعي.



