وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث محمود توفيق وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء.





وجاء بها: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم.. يطيب لي وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء".





وتابع: "إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الغالية نحيي دائمًا بكل فخر واعتزاز ذكرى شهدائنا البواسل الذين جادوا بأرواحهم ودمائهم الذكية من أجل رفعة هذا الوطن وتحرير ثراه الطاهر من دنس أي احتلال أو عدوان.. فإننا نحتفل في الوقت ذاته ببطولات رجال قواتنا المسلحة فى دحر الإرهاب وتطهير سيناء من فلوله ورموز التطرف".





وأضاف: "ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه للمولى عز وجل بصادق الدعاء بدوام التوفيق والسداد لمسيرة سـيادتكم المعطاءة.. وأن تظل القوات المسـلحة درع الوطن الحامي وسيفه الحاسم.. وأن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بمزيد من التقدم والرخاء والأمان، وكـل عــام وسيادتكم بخــــير".

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.





جاء بها: "يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهاني وصادق الأمنيات".





واستكمل: "تأتي ذكرى الخامس والعشرين من إبريل في كل عام لتدلل على تقديرنا لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا ولا زالوا بأرواحهم فداءً لوطنهم وروت دمائهم الطاهرة عبر معارك التحرير كل حبة رمل في أرض سيناء تلك الأرض التي تعطرت بخطى الأنبياء".





وأردف: "حفظ الله قواتنا المسلحة درعًا وسيفًا للوطن ورحم الله شهداءها ولتبقى مصر أبد الدهر بعطاء أبنائها وتضحيات أبطالها عزيزة آمنة وكـل عــام وسيادتكم بخــير".

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة أيضا للفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.





وجاء بها: يطيب لي وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص الإعزاز والتقدير، وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد سائلين العلى القدير أن تظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه الحاسم وأن يعيد علينا هذه الذكرى الخالدة ومصرنا في عزة وريادة وتلاحمنا جيشًا وشرطةً وشعبًا في نمو وازدهار ، لتعلو رايتنا دائمًا خفاقة.



