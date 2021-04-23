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فتحي مبروك: موسيماني ناجح مع الأهلي بشكل جيد

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
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قال فتحي مبروك المدير الفني السابق للأهلي، إن المدرب الجنوب إفريقي موسيماني ناجح مع الأهلي بشكل جيد.

وأضاف مبروك عبر برنامج "النجوم في رمضان مع ريهام سويلم"، أن المعايير التي تحكم على نجاح أي مدير فني هي الحصول على البطولات وهو ما فعله موسيماني مع الأهلي".

وتابع": احتياجات الأهلي ترجع إلى تقرير المدير الفني، موضحا أن الأهلي يحتاج إلي رأس حربة و التعاقد مع الجناح هجومي و مدافع".

وعن رغبة الأهلي في تعاقد مع سيرينو ومهاجم صن داونز، قال:" من الممكن أن يكون اللعب مبدع أمام الأهلي، ولكن عند التعاقد معه لم يقدم نفس الأداء قبل التعاقد معه".

واوضح:" مقتنع ببواليا عندما كان في الجونة، وفؤجئت بتعاقد الاهلي معه بعد ذلك، موضحا ان بواليا يحتاج الي ثقة وشغل كبير في التدريبات من المدير الفني"

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