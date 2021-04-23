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العملاق البافاري يكافئ مهاجمه

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
محمد نادر
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نجح المهاجم الكاميروني إيريك تشوبو موتينج، في تعويض غياب أفضل لاعب في العالم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، بسبب إصابته على مستوى الركبة.

وكان ليفاندوفسكي قد خرج مصابا خلال مواجهة منتخب بلاده ضد أندورا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، ليغيب على إثرها عن مواجهتي باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي كانت تعتبر ضربة موجعة لبطل العالم.

وظهر الدولي الكاميروني بمستوى جيد خلال اللقاءات التي خاضها مع الفريق مما جعل الجميع داخل النادي يشيد بأدائه منذ انتقاله إلى بايرن قادماً من صفوف باريس الصيف الماضي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن موتينج سيتمر مع الفريق الألماني لموسم جديد على الأقل وذلك في ظل المحادثات الجارية بين الطرفين لتجديد تعاقده.

وكان الكاميروني قد انتقل لصفوف بطل ألمانيا قادماً من باريس سان جيرمان لعقد يمتد لموسم واحدفقط لكنه من المتوقع أن يمدد عقده لعام آخر في مايو المقبل.

ويرى مسؤولو النادي أن بقاء اللاعب يعد من مصلحة الفريق من الناحية الاقتصادية حيث أن اللاعب لا يتقاضى أكثر من مليوني يورو، إلى جانب الحوافز الإضافية.

ومنذ انتقاله إلى صفوف بايرن ميونخ، لعب المهاجم الكاميروني 30 مباراة رسمية بقميص النادي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع واحد، رغم أن أغلب مشاركاته جاءت كبديل.

وتمكن تشوبو موتينج من الاندماج بسرعة داخل قلعة آليانز آرينا نتيجة لتعدد لغاته حيث أنه قادر على التحدث بالألمانية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية، مما يُمكنه من التواصل جيدًا مع كافة لاعبي الفريق.

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري برصيد 71 نقطة من 30 مباراة فاز 22 وتعادل في 5 وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

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