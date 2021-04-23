استرداد 4385 مترا من أملاك الدولة في الإسماعيلية

تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، حملات الإزالة الفورية للتعديات التي تقام على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدون ترخيص، حيث تم إزالة لتعدي على قطعة أرض ببناء سور بمساحة ١٥٠ متر مربع، كما تمت إزالة كافتيريا بمساحة ٤٠ متر مربع، وفى قرية الفردان تم إزالة للتعديات على أراضي زراعية لعدد ٣ حالات بمساحة ٧٥٠ متر مربع بمناطق المحجر والكيلو ٩ غرب التابعة لجمعية الفردان الزراعية، وتمكنت قرية الحجاز من إزالة للتعدي على خطوط التنظيم بمساحة ٣٥ متر مربع.



وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم إزالة بمنطقة نمرة ٣ خلف كافتريا طيبة، عبارة عن منزل غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على مساحة ١٥٠ متر مربع، كما تم إزالة مبنى غير مكتمل البناء من الطوب الأبيض على مساحة ١٠٠متر مربع، وإزالة سور من الطوب الأبيض على مساحة ١٠٠ متر مربع، وإزالة منزل على مساحة ٦٠ متر مربع بقرية الرياح.



وبدأ مركز ومدينة القنطرة شرق تنفيذ الموجه ١٧ وتمكن من تنفيذ إزالة على مساحة ٣٠٠٠ متر مربع بقرية السلام وهي عبارة عن إجمالى ١٨ سور بالطوب الأبيض لمساحات متعددة، و٦ منازل بالطوب الأبيض غير مأهولة بالسكان بالإضافة إلى أكثر من ١٠ عشش مصنوعة من البوص.

