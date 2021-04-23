شيخ الأزهر: شريعة الإسلام غير قابلة للنسخ (فيديو)

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن من أسس التشريع الإسلامي مرونة النصوص التي تستند إليها تشريعات المسلمين ما جعل منها نصوص صالحة لكل زمان ومكان.





وأشار "الطيب"، خلال برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن شريعة الإسلام غير قابلة للنسخ، لأنه لا دين يظهر بعدها فينسخها كليا او جزئيا، منوها بأن القرآن الكريم أكد حقيقة ختم النبوة تأكيدا جازما في قوله تعالى "مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".





وأضاف أنه مر على ظهور الرسول الكريم قرابة 1500 عام، ولم يسجل التاريخ فيها ظهور شخص جاء برسالة إلهية ونجح في أن يجمع عليها الناس، أو استطاع على أن يجمع أمة تصدق ما يقوله.