أمن القليوبية يداهم دولاب مخدرات يديره 5 عاطلين بطوخ

داهمت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، دولابا لترويج المخدرات والسلاح في إحدى المزارع بطوخ، يديرة 5 أشخاص بينهم سيدتان، وجرى ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.





ووردت معلومات سرية للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد إتجار تشكيل عصابي خطير في المخدرات، مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وجرى شن حملة أمنية قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، لمداهمة المزرعة ، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية، و2 طبنجة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكميات الهيروين والبانجو المخدر، والحشيش، ومبلغ مالي، و2 ميزان حساس، و13 هاتف محمول، و2دراجة نارية، وعدد 18 رأس ماشية "من متحصلات بيع المواد المخدرة".



