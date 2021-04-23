Advertisements

أمن القليوبية يداهم دولاب مخدرات يديره 5 عاطلين بطوخ

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
داهمت مديرية أمن القليوبية، اليوم الجمعة، دولابا لترويج المخدرات والسلاح في إحدى المزارع بطوخ، يديرة 5 أشخاص بينهم سيدتان، وجرى ضبط جميع المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين، وتحريز المضبوطات وطلب تحريات المباحث.

ووردت معلومات سرية للواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، تفيد إتجار تشكيل عصابي خطير في المخدرات، مُتخذين من مزرعة لتربية الماشية بدائرة مركز شرطة طوخ مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وجرى شن حملة أمنية قادها العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز، لمداهمة المزرعة، وأمكن ضبط المتهمين وبحوزتهم بندقية آلية، و2 طبنجة، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكميات الهيروين والبانجو المخدر، والحشيش، ومبلغ مالي، و2 ميزان حساس، و13 هاتف محمول، و2دراجة نارية، وعدد 18 رأس ماشية "من متحصلات بيع المواد المخدرة".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخُدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طوخ القلوبية الفجر

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

ميسي يعادل رقم كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 4 ساعات

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

منذ حوالي 4 ساعات

وضع كورونا مقلق وفرض قيود قريبا.. 5 رسائل جديدة من متحدث الحكومة

منذ يوم

العملاق البافاري يكافئ مهاجمه

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - قرار ناري ضد لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من سموحة

منذ يومين

شرط وحيد يفصل أجويرو عن الانتقال إلى برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

منذ يوم

عاجل - الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي" : طبيب الزمالك لم يتقدم باستقالته.. وهذا سبب الأزمة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة 48 شخصا بكورونا والإصابات مستمرة في الارتفاع (بيان رسمي)

منذ حوالي 13 ساعة

شكوك بشأن مشاركة ثلاثي الأهلي أمام إنبي

منذ أقل من ساعتين

سر غضب كومان من نجوم برشلونة رغم خماسية خيتافي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

منذ ساعة

إطمنوا.. .. 3 بشائر سارة عن وضع كورونا في مصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

منذ ساعتين و 45 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 ص

"الجريدة الرسمية" تنشر قرار زيادة أسعار البنزين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي.. طالع التفاصيل

12:00 ص

شاهد.. مؤمن زكريا يفجر مفاجأة مدوية ويعلن عودته للملاعب قريبا

08:28 ص

عاجل.. الأهلي يطلب تأجيل مباراة القمة

11:42 ص

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة

01:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر