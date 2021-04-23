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طلاب جامعة عين شمس يحرزون مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونظيره السوداني دكتور ألبينو بول، طلاب جامعة عين شمس الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى ( بطولة الشهيد الرفاعي ٤٨)، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وأقيمت فاعلياتها بالمركز الرياضي الأوليمبي بالمعادي.

وأحرز طلاب جامعة عين شمس، برعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، المركز الأول في سباق ١٠٠ متر حواجز، والمركز الأول في القفز بالزانة، والمركز الثاني في سباق ٤٠٠ متر حواجز والمركز الثاني في سباق المشي ٥٠٠٠متر، والمركز الثالث في مسابقة الرمح.

كما أحرز طلاب الجامعة من ذوي الهمم المركز الأول والثالث في رمي الجٌلة والمركز الثاني في الرمح والثالث في سباق ٤٠٠ متر. 

وجاءت مراكز طلاب جامعة عين شمس في المقدمة، متفوقين بذلك على الطلاب المشاركون من ٤٠ جامعة مصرية حكومية وخاصة ومعاهد عليا من طلاب وطالبات وذوي الهمم.
طلاب جامعة عين شمس يحرزون مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى
طلاب جامعة عين شمس يحرزون مراكز متقدمة في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

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