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اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا ينظم ندوة عن سد النهضة.. تفاصيل

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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نظم المنتدى الدولى للحوار التابع لاتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا ندوة عن سد النهضة حيث أوضحت الندوة أن إثيوبيا كشفت عن وجهها وهدفها الحقيقى من سد النهضة وأنه ليس سدا فى واقعه لتوليد الكهرباء فقط كما ادعت وانما لخزين المياه والمساومة مع دولتى المصب مصر والسودان عليه بما  يحقق اهدافا سياسية وإستراتيجية بعينها وأن التعنت الأثيوبى يرجع لقناعتها بأن هناك دول تقف ورائها من خلال شركاتها التى تقوم بتمويل السد او المساهمة فى بنائه وان البعض من هذه الدول كانت قد طلبت فى عهد الرئيس أنور السادات مد مياه النيل إليها ولكنه رفض ، وإن أثيوبيا تتمسك بالإتحاد الإفريقى لعدم قدرته للضغط عليها وان مازاد من عنادها هو عدم وضوح الرؤية الامريكية كما ان روسيا تخشى الوساطة تجنبا لتبعيات فشلها.

 

وأكدت الندوة أن اثيوبيا عازمة على الملئ الثانى للسد وذلك لوضع مصر أمام الأمر الواقع ومعها أيضا السودان وأن الاقتراح الذى قدمة رئيس وزراء أثيوبيا بعقد جولة أخرى هو مراوغة لكسب الوقت لحين ملء السد.

 

وثمنت الندوة الجهود المصرية بتمسكها بخيار التفاوض من أجل  الوصول لحل حتى اللحظة الأخيرة وأن الرسائل المصرية إلى الدول الإفريقية وإلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة هو تسجيل موقف مشروحا بوجهة النظر المصرية يرفع عن مصر أى مسؤوليات أخلاقية أو قانونية خاصة إذا لم تسفر الجهود الدولية عن شئ يذكر فى حل ازمة سد النهضة.

 

وأوضحت الندوة أهمية اطلاع الجاليات المصرية والعربية فى أوروبا على حقيقة الموقف الموقف الإثيوبى وخطورته والتحرك الفاعل لدى الموسسات الأوروبية لمساندة مصر، حيث شارك فى أعمال الندوة عبد اللطيف درويش أستاد الأزمات بجامعة كارديف البريطانية فى اليونان ورئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا محمد الزفزاف والأمين العام محمود فضل ورئيس لجنة الحوار باتحاد ثروت قادس ولفيف من المختصين وأساتذة الجامعات.

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سد النهضة اوروبا اثيوبيا اتحاد الجاليات المصرية

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