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اليوم.. "الفرقة الموسيقية للقومى للمسرح" تشارك فى ليالى "هل هلالك"

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم فعاليات برنامج "هل هلالك" فى نسخته الخامسة، فى الثامنة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .



يتضمن برنامج الليلة الرابعة لبرنامج " هل هلالك" مشاركة من الفرقة الموسيقية بالمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون برئاسة الفنان ياسر صادق، حيث تقدم أولي حفلاتها بالبرنامج بقيادة المايسترو تامر غنيم، وتشدو المطربة أنغام مصطفى، والمطرب أحمد محسن، بأشهر أغانى زمن الفن الجميل، بالإضافة إلى فقرة خاصة لأصحاب الهمم في الرقص والغناء .



كما يشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، ويقدم طوال فترة برنامج "هل هلالك" رائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .



هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، بمشاركة عدد من رواد هل هلالك من الأطفال، لتدريبهم على بعض الأعمال الفنية  .



وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

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