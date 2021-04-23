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محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:30 م
بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية بالفيوم، وشركة مستشفى الفيوم الدولي، وشركة الأطباء العرب للمستشفيات، في مجال تقديم الخدمات العلاجية والطبية للحالات الأكثر احتياجًا. 

وقام بتوقيع البروتوكول، الدكتور أشرف حامد حسونة أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة المدير التنفيذي لشركة أطباء العرب للمستشفيات، والدكتور محمد عثمان عضو مجلس إدارة جمعية صلاح الدين رئيس اللجنة الطبية، والأستاذ عادل معروف رئيس القطاع المالي والإداري مدير عام مستشفى الفيوم الدولي، ويهدف برتوكول التعاون، إلى المساهمة في توفير العلاج للحالات الأكثر احتياجًا، ورفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة التي تحتاج إلى علاج إشعاعي بمستوى طبى متميز، فضلًا عن إجراء الأشعة التشخيصية اللازمة ومتابعة مرضى الأورام الذين لا تسمح ظروفهم الاقتصادية بذلك. 

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية التعاون بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني من جهة، وكذلك التنسيق المشترك بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدًا بالدور الخدمي الذي تؤديه جمعية صلاح الدين الأيوبي، ومستشفى الفيوم الدولي، في تقديم الخدمات لأبناء محافظة الفيوم، مثمنًا أهمية البروتوكول في دعم تقديم الخدمات العلاجية والطبية للحالات الأكثر احتياجًا من مرضى الأورام. 

فيما أشار المستشار أحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، أن البروتوكول يتضمن إجراء تقييم وبحث اجتماعي للحالات المرشحة، ثم يتم تحويل الحالة المستحقة الى مستشفى الفيوم الدولي للحصول على خصم مادي من خدمات الأشعة العلاجية والتشخيصية بنسبة ٥٠ %، وكذا خصم ٥٠ % من تكلفة العلاج الإشعاعي والأشعة العادية والتليفزيونية والماموجرافي والمقطعية.
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام
محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول لتقديم الخدمة الطبية للأكثر احتياجاً من مرضى الأورام

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