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مصدر لـ"الفجر الرياضي" : طبيب الزمالك لم يتقدم باستقالته.. وهذا سبب الأزمة

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:31 م
محمد اسامة
محمد اسامة
محمد زكي
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كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك حقيقة تقديم دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الكروي الاول بالقلعة البيضاء، استقالته للجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : دكتور محمد أسامة لم يتقدم باستقالته من الاساس، فبالتالي لا صحة الأخبار المتداولة برفض اللجنة الثلاثية استقالته، كل ما حدث أن رئيس الجهاز الطبي أخطر مسئولي الزمالك بالبحث عن طبيب أخر خلال الفترة المقبلة، لانه لا يرغب في ترك الفريق بشكل مفاجئ بدون طبيب وافتعال أزمة بالاضافة لتسليم الطبيب الجديد بعض التقارير الخاصة بالفريق.

واضاف : طبيب الزمالك تحدث مع المقربين له بأنه يدرس الرحيل عن صفوف الزمالك خلال الأيام المقبلة بسبب الاجواء الحالية، بالاضافة أن اللجنة الثلاثية لا توفر له أي أدوات طبية أو أجهزة حتى وصل الأمر بتحمله تكلفه الادوات والاجهزة بالكامل من نفقته الخاصة.

 وواصل : كما أن الجهاز الطبي رحل عنه عبد العزيز حمدي مدلك الفريق منذ أيام عقب حدوث مشادة واشتباك بالأيدي مع المدير المالي محمد بدر، بسبب مكافأة بطولة الكونفدرلية لعام 2019التي لم يحصل عليها الجهاز حتى الآن، وتشابك الطرفين ووصلت أن المدير المالي ذهب إلى أحد أقسام الشرطة وقام بعمل محضر بالاعتداء عليه من أحد افراد الجهاز الطبي بالزمالك.

وواصل : بالفعل قرر دكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك رحيل عبد العزيز حمدي من الفريق، وتكلف برعايته مادياً حتى البحث عن عمل لانه كان يطالب بحقه المشروع ولكن الأمر تطور.
 
وأتم المصدر ذاته : الجهاز الطبي بالزمالك لم يحصل على مستحقاته المالية منذ 4 أشهر، ولكن رئيس الجهاز الطبي كان يتحدث معهم، وفي الحقيقة أن الرحيل ليس لسبب مادي، ولكن الجهاز يرغب في العمل ومواصلة النجاح وهذه العوامل لا تتوفر.

الجدير بالذكر، أن محمد أسامة غاب عن مران الزمالك عقب خسارة الفريق أمام الأهلي في اللقاء الأخير التي جمع بين الفريقان ببطولة الدوري، ولكن تواجد في المران الاخير لمتابعة البرامج التأهيلية للمصابين، ومواصلة عمله لحين عقد جلسة مع مسئولي الزمالك.

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