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رومينيجه يرفض دوري السوبر الأوروبي

الجمعة 23/أبريل/2021 - 01:33 م
رومينيجه
رومينيجه
وكالات
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رفض رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، كارل هاينز رومينيجه، بطولة دوري السوبر الأوروبي التي اعتبرها خطأ، في الوقت الذي أبدى فيه شعوره بخيبة أمل تجاه رئيس يوفنتوس، أندريا أنييلي، وأعرب عن استعداده للحوار مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

في مقابلة نشرتها صحيفة ليكيب، اليوم الجمعة، أكد رومينيغه الذي سيسلم منصبه بعد ثمانية أشهر لأوليفر كان، وأنه طوال سنوات حياته البالغة 65 عاماً، وبعدما عاش كل شيء في كرة القدم، لم يشاهد من قبل أسبوعاً مذهلاً إلى هذا الحد، وبه هذا الكم من الأمور المفزعة".

وأضاف: "كل رؤوساء الأندية لأسباب منطقية يشعرون بخيبة أمل تجاه أندريا أنييلي في هذه الأيام الأخيرة، الأهم هو أن الأندية الـ12 أقرت بسرعة شديدة أنها ارتكبت خطأ، بالإضافة إلى أن كلهم تقريباً صححوا هذا الخطأ".

واعتبر المسؤول بالنادي الألماني أن مشروع "السوبر ليغ" يمثل "طلب غيث، رسالة يائسة، لا سيما من أندية جنوب أوروبا، حيث يوجد رابط بين الصعوبات المالية التي يمرون بها، وتداعيات الجائحة".

وأشار رومينيغه إلى أنه تجمعه علاقة ممتازة مع فلورنتينو بيريز، الذي لا ينبغي نسيان أنه رئيس أكثر الأندية شهرة على مستوى العالم"، وتمنى أن يمد يده للحوار الذي دعى إليه رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين.

وأقر رئيس مجلس إدارة البايرن بأن المرحلة الأولى من دوري الأبطال الأوروبي، فقدت بعض الاهتمام من الجماهير، واعتبر أن الشكل الجديد المقترح من "يويفا" اعتباراً من 2024 مقبولاً، نافياً أن يكون هناك إمكانية لتقديم موعد تطبيقه لعامين لأسباب قانونية وتجارية.

وأبرز أن هذا الشكل الجديد سيسمح بمشاعر أقوى، لأنها تقدم مزيد من التشويق والصعوبة للأندية، بما في ذلك المرشحون الكبار.

واعتبر أن عدم موافقة النادي البافاري، وكذلك باريس سان جيرمان، وبروسيا دورتموند، على الانضمام للبطولة الجديدة، بعث برسالة قوية جداً لانهيار المشروع.

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