محمود عاشور الممثل المصري الوحيد ضمن حكام أولمبياد طوكيو









أعلن الإتحاد الدولى لكرة القدم عن الحكام الرسميين لمنافسات لعبة كرة القدم بأوليمبياد طوكيو المقرر إنطلاقها ٢٢ يوليو المقبل.





وضمت القائمة النهائية للحكام الحكم المصرى محمود عاشور ضمن قائمة حكام الفيديو وهو الحكم المصرى الوحيد بالمنافسات.





ويشارك المنتخب المصرى بمنافسات الرجال للعبة كرة القدم والتى تضم ١٦ منتخبا تم تقسيمها لأربعة مجموعات بينما تضم منافسات السيدات ١٢ منتخبا تم تقسيمها لثلاث مجموعات.



